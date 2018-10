RAÚL OBREGÓN: COMICIOS CONFIRMAN PROYECCIÓN DE ENCUESTAS

8:58 a.m.

del domingo confirmaron las proyecciones presentadas por las distintasnacionales e internacionales, según el presidente de M&R Consultores, Raúl Obregón, en una entrevista a El 19 digital. "En esta elección,estadística que se venían manifestando en las diversas encuestas, no solo en términos de intención de votos, sino, que lo han destacado firmas nacionales e internacionales, me parece que están dando un voto para que se continúe lo que se está haciendo y se siga reduciendo la pobreza", aseguró. Lee también:De acuerdo con el tercer informe del Consejo Supremo Electoral (CSE), con el 99.8 % de las Juntas Receptoras de Votos escrutadas,Este año, M&R elaboró un estudio de opinión a través de 8 encuestas, en las que los candidatos del FSLN se mantuvieron en el primer lugar. En la última encuesta de M&R, que se presentó 5 días antes de las elecciones,"A mí me parece que si 7 de cada 10 nicaragüense que votaron lo están haciendo por el FSLN, y estamos hablando que hay un 66 % de la población que está votando, podemos decir que la mitad de los nicaragüenses le está dando un voto de confianza al gobierno actual para continuar gobernando y que lo haga cada vez mejor", puntualizó Obregón.