PUGNAS EN EL PLI

A tres días de celebradas las, la pugna),y los directivos que manejaron lavolvió a revivir.logró que el Comité Ejecutivo Nacional () suspendiera de sus cargos a seis directivos, ya que según él, estos no rindieron un informe del manejo de la. Entre los suspendidos están, quien fungía como representante legal de la Alianza, Fiscal Nacional del Partido; y el ex candidato presidencial,. “Se somete a juicio disciplinario a los que condujeron la campaña. Se somete a juicio disciplinario al señor, Adolfo Martínez Cole, Mayra Consuelo Argüello Sandoval e Ivania Guadalupe Villanueva Flores”, detalló“Desobedecieron ely atentaron contra la seguridad de los candidatos a, no reportaron los fiscales que reportaron los departamentos, sino que reportaron candidatos de otra parte”, explicó. Consultado vía telefónica,evitó pronunciarse sobre la decisión delde su partido. “Esperá que los hechos se den, si es que se dan. Yo desconozco”, dijo Asensio. De los resultados que brinde la comisión disciplinaria dependerá la permanencia de estos seis directivos en las filas del