24, Noviembre, 2016 24, Noviembre, 2016 6:45 a.m. 6:45 a.m.

OTTO OCASIONÓ EL DESPLOME DE VIVIENDAS EN CORN ISLAND

La llegada del Huracán Otto en categoría 2 por San Juan de Nicaragua ya ocasionó el desplome de construcciones en Corn Island, Caribe Sur del país. El alcalde de la isla, Rolando Webster informó vía telefónica que contabilizaron hasta el momento 8 casas dañadas en Corn Island y 4 en Little Corn Island. Algunas pangas estaban siendo arrastradas por el mar, relató. “La gente no lo esperaba, nos agarró un poquito desprevenido”. Webster explica que la tarde de ayer vivieron fuertes lluvias y pensaron que ya había pasado el fenómeno, sin embargo este jueves volvieron habilitar los refugios para preservar la vida de las personas. Aún no se reportan fallecidos.