"VAMOS A PAGAR, PERO HAY QUE ACLARAR CUENTAS", DICE PRESIDENTE ORTEGA A EMBAJADOR DE COSTA RICA

prometió pagar la indemnización que ordenó lapor los daños causados a la vecina del sur la isla Calero. "Quedan temas por dilucidar, indemnizar a Costa Rica, así lo mandó la corte y claro que vamos a pagar",afirmó Ortega. "Vamos a pagar pero hay que aclarar cuentas que nos están pasando. Nicaragua va a honrar el pago. Ya con eso que se depure bien la cuenta. Lo que está por definir es cuestión de precisar lo que dijo la Corte", aseguró el presidente Ortega al embajador costarricense Eduardo Octavio Trejos, quien presentó este lunes sus cartas credenciales.calculó en $6.723.476 la suma de los gastos en que tuvo que incurrir para "defenderse de la invasión en esa zona, entre movilización de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, personal dely los gastos ambientales en esa zona" así lo declaró el canciller costarricense Manuel González.El presidente Daniel Ortega expresó su deseo de visitar al Presidente Solís. "Quiero visitar al presidente Solís y manifestar lo que les estoy diciendo", subrayó el presidente Ortega esta noche. "Quiero invitarlo también a Nicaragua para poder normalizar nuestras relaciones. Hay que admitir no hemos logrado normalizar las relaciones. Tenemos normalizado el comercio, la seguridad, han venido diputados de Costa Rica, vamos a ver si se establecen coordinaciones de seguridad fronterizas, ahora que venia (el huracán) Otto se dieron coordinaciones, reuniones para enfrentar el fenómeno y no veo razón alguna para que no demos el paso de poder conversar", aseveró Ortega. "Son mas los temas que nos unen que los temas que nos distancian a Costa Rica y Nicaragua. Quiero que le traslade este mensaje al presidente Solís. Tenemos un cariño y respeto. Podíamos pasar hablando largo de nuestra vivencia en Costa Rica. De la voluntad que tiene Nicaragua para fortalecer relaciones. Ahora que hay nuevas puertas en la frontera, tenemos un nuevo paso que une mas a Costa Rica y Nicaragua; hay toda una actividad económica, relaciones históricas que nos llaman a dar el paso de fortalecer, estabilizando relaciones plenas con hermano pueblo costarricense y presidente Solís al cual respetamos", finalizó Ortega.