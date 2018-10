CRITICAN POSIBLE REGRESO DE EDUARDO MONTEALEGRE A LA POLÍTICA

11:43 a.m.

El exdirigente político, Eduardo Montealegre podría volver a la política y asumir las riendas de la Coalición Nacional por la Democracia luego de que meses atrás anunciara su dimisión.

100%Noticias conoció extraoficialmente que Montealegre haría su regreso en este mes de enero.

"Es nicaragüense, tiene todos los derechos que la ley establece vigente, pues en cualquier momento si él toma la decisión yo creo que es respetable y yo lo respaldaría", respondió escuetamente Wilbert López de Ciudadanos por la Libertad.

"Es nicaragüense, tiene todos los derechos que la ley establece vigente, pues en cualquier momento si él toma la decisión yo creo que es respetable y yo lo respaldaría", respondió escuetamente Wilbert López de Ciudadanos por la Libertad.

El político Adán Bermúdez coincidió con López y aseguró que Montealegre "tiene la puerta abierta de todas formas si quiere en un momento determinado regresar (..) más ahora que se va a reconstituir el partido tal vez toma esa decisión más adelante."

Por su parte Eliseo Núñez del Frente Amplio Opositor cuestionó el liderazgo de Montealegre porque según él, no tiene carácter para enfrentar las diversas presiones políticas.

Por su parte Eliseo Núñez del Frente Amplio Opositor cuestionó el liderazgo de Montealegre porque según él, no tiene carácter para enfrentar las diversas presiones políticas.

"Si cuando te amenazaron con que te iban a echar preso, que porque las cosas están difíciles que porque todo es peligroso, entonces mejor me voy para mi casa, entonces como ahora hay diálogo, hay un poco de apertura, que me van a dar un partido, entonces vuelvo ese liderazgo para mi no sirve para nada, porque ese liderazgo debe estar en las buenas y las malas", cuestionó Núñez.

Este medio de comunicación buscó la versión de Montealegre, no obstante no recibimos ninguna respuesta.