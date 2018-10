IRIS MONTENEGRO ACEPTARÍA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO

La diputadaquien actualmente se desempeña como presidenta en funciones de lamanifestó que aceptaría el cargo desi así se lo propone su partido. Los nombres deresuenan como los candidatos más notables para presidir lapor los próximos dos años y medios. Montenegro señala que está dispuesta a asumir el reto si así, se lo demanda su partido. “Yo siempre me he caracterizado por asumir las responsabilidades que mi partido me ha designado tratando de desempeñarlas de la mejor manera posible. También ya el ahora diputado nuestro, el general Hallesleven, es un buen candidato también”, expresóactual secretario de latambién aspira a repetir como directivo parlamentario y espera obtener el respaldo de la bancada delpara continuar en el cargo. “Yo aspiro a ser miembro de la junta directiva, creo que tengo la experiencia y las capacidades, pero no es una decisión mía, es una decisión de mis compañeros de bancada”, dijo. Extraoficialmente se conoce que 5 de los 7 cargos directivos serán ocupados por el, 1 por ely otro por el