CHOCOLATITO SE “RAJÓ”, DICE CARLOS CUADRAS

Lee también: CONFIRMAN PRÓXIMA PELEA DE CHOCOLATITO

El mexicanoquien ansiosamente esperaba la, habló sobre la próxima pelea del tetra campeón con el tailandés, el 18 de marzo en el Madison Square Garden de(Estados Unidos). En una entrevista concedida a, pues no cumplió su palabra de darle lacomo se había acordado. “Yo siento queno quiso, siento que Chocolatito tiene miedo porque decidió no enfrentarme, prefirió ay creo que es peligroso, le pueden ganar”, dijo Cuadras. “Yo creo queporque la primera estuvo cerrada, controvertida, quiso buscar un rival más fácil. Y le sacó la vuelta, no hay más,, le di la oportunidad cuando él era campeón,”, señaló., no me voy a quedar llorando ni inactivo porque. Dicen que el “Gallito” Estrada quiere pelear conmigo, yo no he hablado con mi manejador o mi promotora de esa posibilidad pero sé que es un buen peleador y podríamos dar una gran pelea”, aseguró. "Yo siento queva para adelante tirando muchos golpes,tira uno o dos golpes pero pega muy fuerte. Por los estilos creo quesi lo agarra lo puede noquear, aunque si llegan a decisión se va para "", concluyó el mexicano.