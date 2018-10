MADRE DE PERIODISTA FALLECIDA SE REFUGIA EN DIOS

None

En medio del dolor y luto por la muerte de Hanny Ruiz, la joven periodista que falleció hace una semana en un accidente de motocicleta en las inmediaciones del Puente Desnivel Portezuelo, su madre mostró misericordia para con los responsables del accidente.

Hanny era pasajera en la motocicleta que conducía su novio Olger Medrano Reyes, y un taxista les invadió el carril en el que transiban. Las autoridades de tránsito determinaron que había responsabilidad compartida, pero la madre de Hanny, Jacqueline Ruiz prefirió no acusar, y expresó que en medio de su dolor le es difícil sobre ponerse y llevar su vida normal.

“Nosotros solamente encontramos el consuelo en Dios, es difícil despertarme, ir al cuarto de mi hija y que ella no esté, difícil es mirar mi celular y que no haya un mensaje de Hanny, difícil por las noches cuando cierro mis ojos y sé que mi hija no está aquí”, expresó la madre.

Lee también: JOVEN PERIODISTA DE CANAL 2 FALLECE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Mientras tanto, el novio de la joven que sobrevivió al accidente, tras la conmoción perdió la motivación por su trabajo. Olger al igual que Hanny también trabajaba en el canal 2, él laboraba como camarógrafo.

“Cómo me voy a sentir ya estando allí, si me va a afectar más de lo que me ha afectado ahorita, o si voy a estar bien” dijo Olger.

La joven realizaba pasantías en la sección de Empresariales en el noticiero de ese canal, el día del accidente el medio televisivo la había contratado.

Hanny murió el 6 de enero en el hospital Lenin Fonseca, tras permanecer horas en estado de coma.