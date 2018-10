19, Enero, 2017 19, Enero, 2017 8:46 a.m. 8:46 a.m.

WILFREDO NAVARRO CON DOS PROPUESTAS PARA REFORMAR LEY TRÁNSITO

None

Las propuestas de reformar la Ley de Tránsito es una iniciativa personal del diputado Wilfredo Navarro. La primera propuesta es incrementar en un 100% las multas impuestas en la ley, y la segunda es incrementar los años de cárcel para quienes maten a una persona en un accidente de tránsito por andar en estado de ebriedad. “Bueno de 100%, si la multa de alcohol, creo que es de 5 mil, entonces que suba a 10 mil. Lo que yo propongo es que a estos delitos que se les llama de imprudencia temeraria, sean considerados no culposos, sino que dolosos y se les aplique la pena de otros delitos, por ejemplo el que comete un homicidio, anda entre 8 a 12 años, entonces que las penas se incrementen”, explicó Navarro. Sin embargo, el diputado Filiberto Rodríguez, de la Comisión de Gobernación, aclaró que estas propuestas son iniciativas muy personales de Navarro y no de la bancada del Frente Sandinista. “En el caso de la agenda de la bancada sandinista no es nada oficial, la bancada no ha discutido sus prioridades, no ha discutido su agenda todavía, no nos hemos sentado para discutir estas cosas, no hay ninguna iniciativa tampoco en la Comisión de Gobernación que hayamos recibido con anterioridad. Son iniciativas de diputados que querrán marcarlas en el futuro. Cuando dicen yo voy a hacerlo, muchas veces son iniciativas muy personales y luego se pueden convertir sí o no en una iniciativa”, expresó Rodríguez.