COSEP DEFIENDE INGRESO DE UBER: "NICARAGUA NO PUEDE QUEDAR AISLADA"

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), José Adán Aguerri, se refirió esta mañana a la confrontación que existe entre los taxistas y el posible ingreso de Uber al país.

Aguerri dijo en conferencia de prensa que Nicaragua no puede quedar aislada.

"La única manera en un país que no haya Facebook, Neflix, etc es que el país le cierre la puerta al internet, cuántos países bloquean el internet y ustedes saben cuál es el nivel de economía y bienestar que tienen sus poblaciones (..) nosotros no podemos ir en contra, lo que tenemos que hacer es ordenarnos, es hacer las legislaciones que todos participemos sin perder", cuestionó el representante del Cosep.