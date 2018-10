PRESENTAN ACUSACIÓN CONTRA PAREJA QUE AGREDIÓ A POLICÍAS

5:48 a.m.

Por Donaldo Hernández

La mañana de este viernes se realizó la audiencia preliminar en los Juzgados de Managua contra María Gabriela Zablah y su esposo Robell Francisco Pasquier luego de supuestamente agredir a dos agentes de la Policía Nacional el pasado 7 de marzo a eso de las 11:30 de la mañana en el sector de los semáforos El Dorado.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la pareja dio una vuelta en U mientras se dirigían a un negocio por lo que dos oficiales los detuvieron.

La pareja se rehusó a que los agentes se llevaran el vehículo al depósito vehicular, obstruyendo así el trabajo policial.

Durante el altercado, la fiscalía señaló que Gabriela mordió el dedo de unos de los agentes.

La acusada denunció ante los medios de comunicación y la jueza a una agente policial que la llevó a la audiencia por agredirla e intimidarla mientras estuvo en la prisión.

https://twitter.com/donaldo100nic/status/847860666375577600

"Me gusta que todo Nicaragua sepa que todas estas personas de la Policía son unos abusadores, me han pegado (..) aquí me han hecho lo que han querido", denunció.

Asimismo expresó que está en los Juzgados para representar a todos los nicaragüenses que han sido "abusados, golpeados, maltratados, nosotros creyendo que este gobierno es digno, que estamos en manos de personas buenas".

La pareja es acusada de los delitos de obstrucción de funciones y daños agravados

María Gabriela enfrentará el proceso en libertad; mientras que su pareja Robell permanecerá en prisión preventiva, mientras son valorados por el Instituto de Medicina Legal. La audiencia inicial se realizará el próximo 7 de abril a las 11 :50 a.m