BAYARDO ARCE EVITA REFERIRSE AL TEMA DEL INSS

"No tengo nada qué decir de lo que dijo el INSS", respondió el asesor para Asuntos Económicos y Financieros, comandante Bayardo Arce cuando se le consultó su apreciación sobre la conferencia de prensa brindada la tarde de este miércoles por el presidente del seguro social, Roberto López

López indicó que la edad de jubilación y las semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión no van a ser cambiadas, de igual forma aseguró que nadie más que las personas indicadas debían hablar del tema del INSS.

Arce en declaraciones a 100%Noticias esta semana se mostró a favor de la sugerencia hecha por una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que recomienda al gobierno aumentar la edad de jubilación e incrementar la aportación mensual de los trabajadores y los empleadores, para reducir el déficit financiero del INSS; no obstante este jueves calló al respecto.

"Es la posición del INSS, pues alegra a todo el mundo que no suban las cotizaciones ni jubilación; el presidente me comunicó hoy que oportunamente nos convoca al gabinete económico a analizar todas las recomendaciones del FMI que si recuerdan ustedes (..) hablaron de una serie de cosas sobre la economía no solo era el INSS" dijo escuetamente el asesor. Ante la insistencia de los periodistas, Arce recalcó que no tenía nada que decir sobre el seguro social y recalcó que durante la convocatoria que hizo el presidente Daniel Ortega con el gabinete, se tocarían otros temas como la iniciativa de Ley Nica Act, la caída de la Cooperación Venezolana, entre otras cosas.