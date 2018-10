UPANIC RECHAZA INCREMENTO EN LA ENERGÍA

3:35 a.m.

Para el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Michael Healy, el gobierno actuó de manera prematura al anunciar el incremento del 2% a la tarifa de la energía eléctrica.

Healy considera que era necesario analizar el comportamiento del precio del petróleo por los siguientes dos meses y señaló que esta decisión del gobierno tendrá serias repercusiones sobre los consumidores quienes al final asumirán los costos de producción.

“Lo que yo veo y las expectaciones que ha puesto el Banco Mundial y el Fondo Monetario es que se va a mantener por debajo de los 49 dólares, entonces yo creo que ahí hubiéramos esperado un poco y no actuar como se actuó, ahora 2% que subió definitivamente es un costo, la energía es un costo y ese costo se traslada al producto, al final de cuentas quien va a salir perjudicado es el consumidor”, dijo Healy.

Sin embargo, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) afirmó que el incremento contó con el consenso del sector empresarial, pero no todos se sienten representados por COSEP.

“Logramos ponernos de acuerdo en un 2% y nos logramos poner de acuerdo para que no crezca, para que no se toque el resto del año”, indicó Aguerri.

“Y si el COSEP está en el consenso y la Cámara generadora que es parte del COSEP que es parte del consenso de aumentar un 2%, a nosotros no se nos escuchó, entonces me decía mu junta directiva: `¿Nos representa a nosotros la gran empresa o COSEP?´ No nos representa a nosotros”, dijo Leonardo Torres, Presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME).

Varios sectores económicos y la población misma se han pronunciado en contra del alza energética.