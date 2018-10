FAD: "CSE ESTÁ CONSTRUYENDO UN ANDAMIAJE DE FRAUDE" PREVIO A COMICIOS

La organización política Frente Amplio por la Democracia (FAD) se pronunció en conferencia de prensa la mañana de este miércoles para informar su postura previo a los comicios municipales que se realizarán en noviembre de este año.

José Pallais, directivo del FAD acusó al Consejo Supremo Electoral (CSE) "de construir un andamiaje de fraude" previo a los comicios municipales y aseguró que son las mismas tácticas que en ocasiones pasadas ha repetido este poder del estado.

El FAD afirmó que estos comicios están viciados al igual que los anteriores, según ellos, porque los observadores internacionales como el Centro Carter y la Unión Europea (UE) están ausentes en el proceso.

FAD: NO VAMOS A MANCHAR NUESTRO VOTO

"La negación del derecho a participar y organizarse; la exclusión, el favoritismo, y el premiar a unos y castigar a otros son las mismas prácticas actuales", dijo Pallais.

El movimiento enumeró los puntos que aún persisten en el CSE tales como la cedulación arbitraria y las estructuras parcializadas .

Al consultarle al movimiento sus comentarios sobre los partidos que van a participar aseguraron que era una decisión personal; no obstante indicaron que el FAD no participa "porque no hay condiciones y por eso no hay personería jurídica".

"Nosotros hemos sidos claros que el sistema electoral está colapsado y el FAD no va engañar a la gente y no vamos a ver ninguna oportunidad que se respete el voto popular; si hay partidos ahora quieren intentarlo que lo hagan, nosotros estamos advirtiendo a la gente", dijo Violeta Granera.