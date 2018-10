LO QUE DIJO EL DICTADOR SOMOZA AL IRSE DE NICARAGUA

7:34 a.m.

La noche del 17 de Julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza Debayle, huyó de Nicaragua dejando tras de sí una enorme cifra de muertos. Con su huida y la rendición de la Guardia Nacional, Nicaragua dejó de ser esclava de un régimen opresivo y comenzó a ser libre.

Somoza, afirmó en unas declaraciones desde Miami a Radio 4, la emisora catalana de Radio Nacional, que no se sentía un hombre derrotado, "porque el pueblo de Nicaragua no me derrotó a mí".

El dictador aseguró que la toma del poder por los sandinistas fue inevitable "porque le he dejado suficiente fuerza, dinero y balas a la Guardia Nacional y al Partido Liberal Nacionalista para que no puedan ser vencidos y lleguen a un acuerdo honroso".

En la última etapa de la lucha insurreccional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra la dictadura, la Guardia Nacional descargó su odio contra los barrios orientales de Managua, sin embargo, a pesar de la represión, la población soportó con bravura la persecución.

Es por ello que en Nicaragua todos los 17 de julio el gobierno celebra esta fecha que se conoce como"Día de la alegría".

