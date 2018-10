GENERAL ORTEGA ACLARA AGRAVIO DEL BCN

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

Según una publicación del medio La, el ex jefe del Ejército de Nicaragua, general (R) Humberto Ortega, fue humillado por el personal administrativo delcuando este se presentó el pasado 3 de agosto a una reunión de la junta directiva de la Academia Nicaragüense de Historia y Geografía donde se le haría un reconocimiento al doctor Michael Schroeder, un inglés estudioso de laAugusto C.Fuentes fidedignas señalaron a 100% NOTICIAS que al General Ortega quien se encontraba junto al historiadordentro del edificio, se le notificó que no se autorizaba el uso del salón, por lo que optó por retirarse del BCN. Además supimos de la misma fuente que el homenajeado, junto al Doctor Jaime Incer Barquero, presidente de la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua no pasaron de los portones. Este último negó la información que para él se ha tergiversado.El hecho ocurrió el pasado tres de agosto cuando elasistió a una reunión de la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua al que él pertenece. Días atrás el General Humberto Ortega realizó una propuesta deseñalando los actuales errores del Gobierno, sin descalificar sus aciertos, lo que aparentemente molesto a algunos. Extraoficialmente se conoce que el Presidente Daniel Ortega le llamó la atención al presidente del BCN, por lo ocurrido con su hermano.En un correo enviado a varios medios de comunicación, el general Humberto explica lo que ocurrió en el BCN. Aquí el correo íntegro: 1- El 3 de agosto antes de las 11 am llego al Banco Central y accedo normalmente al parqueo y luego un edecán del Banco me conduce a un pequeño salón donde me encuentro con el doctor Jorge Eduardo Arellano. 2- El doctor Arellano me dice que la actividad será en este salón en lugar del principal porque habrá en ese actividad del Presidente BC con delegación del OMC 3- Un rato después el resto de miembros deson impedidos a entrar en el Portón principal entre estos el homenajeado Michael Schroeder y don Jaime Incer, Aldo DÍaz, Germán Romero y otros. 4- Estábamos Arellano y yo en dicho salón esperando al resto de académicos sin saber (que) están afuera impedidos de entrar. 5- Luego de unos 15 minutos llega un funcionario y comunica al doctor Arellano que por orientación superior del BC no se autoriza desarrollo de actividad de Academia y entonces nos retiramos y vemos el penoso espectáculo de estar amontonados los respetados académicos y en particular el historiador norteamericano en entrada con el portón trancado que guardián abre para entonces Arellano y yo salir y comunicar a todos que vamos al Restaurante La Plancha que estaba ya reservado por Academia para almuerzo dedicado al historiador norteamericano y5- El doctor Arellano informa a todos que lamentablemente por falta de coordinación no se ocupóy yo agrego que sin embargo faltó voluntad del BC de superar falta (de) coordinación y que no fue correcto dejar en portón a ellos sin la debida consideración y respeto que merecen. 6- Finalmente celebramos la reunión con único punto Agenda incorporación del doctor Schroeder a la AGHN y entrega de mi parte a los presentes de mi librotercer Edición.

