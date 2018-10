CARLOS PONCE PIDE DISCULPAS PÚBLICAS A CÉSAR ZAMORA

, envió una carta al empresarioen el que le reitera sus disculpas “por equivocadamente haber mencionado su nombre en el programa de `Jaime Arellano en La Nación´, el pasado 16 de agosto”, de una supuesta lista en la que están un grupo de funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos.Ponce señala: “recibí una información equivocada y al verificarla inmediatamente procedí por diferentes vías a informar de mi error y pedirles disculpas públicas. Por amigos comunes y lo que me han informado de la alta estima que le tienen y de la información que me han dado de su trabajo y responsabilidad me di cuenta que no debí mencionarlo”.El director deindica que ha hecho pública su comunicación rectificando su error en diversos medios televisivos, radiales e impresos, redes sociales; e incluso que le ha hecho llegar sus disculpas a Zamora través de un amigo común, pidiéndole que le dijera que está dispuesto a conversar con él en cualquier momento que indique para disculparse en persona. “Le quiero reiterar que no tengo ninguna lista, que usted no está en ninguna lista y no será incluido en ninguna lista o mencionado por mi persona o mi institución”, agrega.indicó la semana pasada que iba a demandar legalmente a Ponce en Washington,por mencionarlo en la supuesta lista. “Hoy estamos creando con mi demanda un, no tiene sentido que nicaragüenses golpeen a nicaragüenses con personeros de los Estados Unidos”, dijo Zamora a medios de comunicación.