AUMENTO DESMESURADO DE LA POBLACIÓN Y MALAS CONSTRUCCIONES PONEN EN RIESGO LA CAPITAL

Las inundaciones en los barrios de Managua, en especial else deben a una mezcla de factores como la intensidad de las lluvias por los problemas climatológicos, el colapso de las micropresas y el aumento desmesurado de población, según el exalcalde Dionisio Marenco. "Para analizar el problema tenés que ver la ciudad y sus diferentes cuencas. Managua tiene básicamente cuatro grandes cuencas: dos orientales y dos accidentales y una central que no tiene salida al agua", dijo Marenco en elDe acuerdo con Marenco hay un pedazo del territorio de Managua que incluye Ticuantepe, La Concha, El Crucero, que tiene "un tapón que se llama Tiscapa", y "ahí se empoza el agua".El exalcalde añadió que desde la época de la dictadura de Anastasio Somoza el sector de Tiscapa ha sido propenso a inundaciones y es por ello que construyó la micropresa Los Gauchos, no obstante con la construcción del nuevo estadio Denis Martínez la micropresa podría rebalsar su capacidad. "Para tratar de evitar eso yo construí unaque está contiguo al estadio nuevo Denis Martínez. Fidel Moreno me dijo que habían tomado en cuenta eso para no quitarle capacidad (a la micropresa) para evitar inundaciones; yo no estaría en capacidad para decir si lo hicieron porque no he estado físicamente en el sitio, pero me da la impresión que algún tipo de efecto está teniendo el estadio en su área de parqueo, en el absorción de agua en ese campo", agregó Marenco.Nuevo estadio Denis Martínez | Iris Castillo En eso concordó el ingeniero César Avilés, quien aseguró que evidentemente la construcción del nuevo estadio está impactando las inundaciones. "Es evidente que hay alguna obstrucción a las corrientes; la gran cantidad de estacionamientos impide la absorción del agua. Toda construcción de estacionamientos incide", explicó el ingeniero. Avilés considera que los cauces se desbordan porque hay demasiadas construcciones que sellan la superficie, impiden la infiltración del agua y es por ello que colapsan. El exalcalde de Managua Dionisio Marenco y el ingeniero Avilés además creen que otro punto que podrían saturar los suelos es el Hospital Militar, el cual "está mal ubicado"."El Hospital Militar está muy mal ubicado. Está ubicado en el fondo de un hoyo. El hospital lamentablemente está en hueco", ha dicho Marenco. Avilés por su parte ha indicado que el hospital fue construido en un lugar inadecuado porque está dentro del espacio que ocupó el famoso aluvión de Managua el siglo antepasado que destruyó la capital. "Ese lugar es un lugar bajo. Ahí pasó el aluvión y cualquier deslave o deslizamiento va a dar ahí; si con una precipitación el parqueo se inundó, imagínate con un huracán", advirtió el ingeniero.