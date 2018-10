INICIA JUICIO CIVIL CONTRA EL EXPRESIDENTE SALVADOREÑO MAURICIO FUNES

FOTO DE JAIRO CAJINA: El 19 Digital

FUNES SE DEFIENDE EN TWITTER

Este lunes la Cámara Segunda de lo Civil de El Salvador instaló la audiencia probatoria por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del expresidente de la república, Mauricio Funes - quien desde el 2016 se encuentra asilado en Nicaragua ; su hijo, Diego Funes; y la ex primera dama, Vanda Pignato. Las partes discutirán hoy sobre un peritaje financiero realizado a Funes y su familia. Según la Fiscalía, esa prueba es suficiente para demostrar que el expresidenteentre 2009 y 2014. Período en que gobernó Funes. Mientras se realizaba la audiencia, paralelamente el exmandatario en Managua alegaba su inocencia a través de su cuenta de Twitter."La acusación contra mi ex esposa Vanda y mi hijo Diego es ilegal y arbitraria.Los gastos de Vanda fueron cubiertos con mis ingresos y éstos tienen origen lícito y mi hijo no fue funcionario público durante mi gobierno", escribió Funes. En un segundo tuit, Funes aseguró que el peritaje financiero ordenado por la Cámara Segunda de lo Civil demostró que su patrimonio no tiene origen ilícito y por tanto no debería perseguirse ningún delito. "Esperaría que con ese dictamen la FGR pida el sobreseimiento definitivo y la Cámara me exonere de responsabilidad", agregó. https://twitter.com/FunesCartagena/status/932649163732475906 La Fiscalía solicitó a la Cámara que suspendiera la audiencia programada para hoy debido a que el abogado de Funes, Enrique Araujo Machuca, había renunciado del proceso, sin embargo el abogado volvió a ser acreditado el proceso y la audiencia se instaló, según explica el diario La Prensa Gráfica. El juicio civil está programado que dure tres días por lo menos.

