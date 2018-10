JUEGOS CENTROAMERICANOS EN MARCHA CON 4 DISCIPLINAS

2:41 a.m.

Este domingo se empezarán a repartir las primeras medallas de los XI Juegos Centroamericanos, con la puesta en marcha de esta justa deportiva que por primera vez se realiza en Nicaragua, informó La Prensa.Cuatrodeportivas darán el paso inicial: baloncesto, voleibol de playa, lucha y rugby 7, y ahí estarán los atletasintentando sumar las primeras preseas para la delegación nacional. Una de las disciplinas que puede resultar más atractiva para los nicaragüenses es el baloncesto. En la primera jornada Nicaragua enfrentará en femenino a El Salvador, a las 2:00 p.m. en el. El quinteto masculino se verá las caras con Guatemala, a las 8:30 p.m. en el mismo escenario. Las acciones del baloncesto iniciarán desde las 8:00 a.m. Unque puede dar una cantidad considerable de medallas al anfitrión es la lucha, que se disputará en elEspaña, y la primera jornada está prevista de las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m. Las primeras preseas se espera que se disputen en la última hora de actividad.También se tendrá acción en el voleibol de playa,en la que las parejas nicaragüenses masculina y femenina serán contendientes al oro. En femenino, Nicaragua enfrentará a El Salvador y en masculino a Honduras. El calendario de esta disciplina hasta ayer estaba siendo modificado y se espera que las parejas nicas jueguen a las 10:00 a.m. (femenino) y 4:00 p.m. (masculino), en la cancha ubicada en el Paseo Xolotlán.