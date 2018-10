LAURA CHINCHILLA SOBRE ROBERTO RIVAS: “NO QUEREMOS ESE TIPO DE HUÉSPEDES EN NUESTRO TERRITORIO”

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, vecina de residencias del magistrado electoral Roberto Rivas en San José, Costa rica, declaró sobre el tema que ha dado mucho de qué hablar en todo Centroamérica y fuera de ella. La exmandataria se pronunció sobre las sanciones impuestas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos a Roberto, Rivas, luego de que Costa Rica iniciara un proceso de investigación sobre los bienes del presidente del Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. A la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, le ha sorprendido la “dulce vida” que Roberto Rivas se da en Costa Rica. ¿Es incómodo para Costa Rica tener un huésped cuestionado como el señor Roberto Rivas?, preguntó La Prensa a Chinchilla. “Nosotros no queremos aquí tener gente que venga a lavar activos. A esos nadie los quiere tener, no nos interesa. Desgraciadamente tengo que reconocer que no debe ser el único en tema de lavado de activos (que llega a Costa Rica), que es el problema que en este momento está agobiando a muchos países a nivel internacional y especialmente en nuestros países asociados al narcotráfico. Claro que no queremos ese tipo de huéspedes en nuestro territorio, así que confiamos en que esas investigaciones sigan a buen puerto”, respondió. Sus fastuosos banquetes y el lujoso grupo de propiedades que por sí solo constituye un complejo habitacional dentro del exclusivo condominio Eco Residencial Villarreal sobrepasan los límites de ingreso de cualquier alto funcionario de Nicaragua y Costa Rica, según la exmandataria. El Ministerio Público costarricense abrió una causa penal de oficio por el supuesto delito de legitimación de capitales, una vez que conoció de las sanciones de Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos, en contra del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense. Rivas Reyes y su esposa Ileana Delgado Lacayo son miembros de la sociedad Chibilu del Oeste SA, por medio de la cual el magistrado adquirió casas de lujo en este condominio ubicado en Santa Ana, San José. En esas han vivido su familia y dos hijos de Daniel Ortega, Maurice y Laureano Ortega Murillo. Las cuatro residencias, según publicó el diario La Nación, en el año 2009, miden 2,441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3,514 metros cuadrados. Según el Registro Público, citado en ese año por La Nación, dicha sociedad posee otro lote de más de 1,500 metros cuadrados en el mismo condominio “con una casa de una planta en proceso de construcción". Una casa como la ubicada en este segundo lote puede costar unos dos millones de dólares al valor del mercado actual, de acuerdo con conocedores de bienes raíces. Chinchilla inició su carrera de funcionaria como pasante en la embajada de Costa Rica en Washington, a finales de la década de 1980. Fue viceministra de Seguridad entre 1994-1996 y ministra de Seguridad entre 1996 y 1998; durante el gobierno de José María Figueres Olsen. Fungió como diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido Liberación Nacional en el período 2002-2006, vicepresidenta y ministra de Justicia durante una parte del segundo mandato de Óscar Arias Sánchez (2006 -2008), cargo al que renunció para asumir la candidatura que la convirtió en la primera mujer de su país en ser presidenta (2010-2014). Chinchilla advierte que su casa no tiene grandes acabados. Su área constructiva es un poco más de 300 metros cuadrados. De hecho, la sala de trabajo donde recibió a La Prensa no es muy grande, tiene una pequeña mesa de reuniones, un sofá ubicado frente a una pantalla de televisión, dos sillas adicionales y un mueble de pared en el que sobresalen algunos libros, retratos y pequeñas obras de arte.El Mercedes Benz S500 2009 diplomático propiedad de Harold Rivas, fotografiado saliendo de la casa de su hermano, Roberto Rivas, en Santa Ana, Costa Rica. Cortesía de La Nación. Con información y foto de La Prensa.