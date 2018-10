CONTRALOR MONTENEGRO SOBRE RIQUEZAS DE RIVAS: "NO TENGO POR QUÉ ESPECULAR, NO ME LLAMA LA ATENCIÓN"

El presidente de laLuis Ángel Montenegro expresó este lunes a 100%NOTICIAS que el magistrado Roberto Rivas, acusado de corrupción por EEUU, ha presentado todas sus declaraciones de probidad, sin embargo se limitó a ahondar en el tema. Montenegro quien, aseveró que no tiene "comentarios oficiales" sobre el magistrado Rivas pues "no les compete hacerlo", y agregó que "son otras las autoridades" que deben referirse sobre la decisión que se tomaría en el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua tras la sanción de EEUU. Al igual que diputados, magistrados y asesores presidenciales, el contralor se unió al mutismo entorno el futuro de Rivas, quien es acusado de acumular una cantidad de bienes y de perpetrar múltiples fraudes electorales y solo indicó de forma escueta datos del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). " Su declaración esta en manos de CGR salvaguardada. Si él (Roberto Rivas) pusiera su renuncia u ocurre otra cosa si le compete a CGR hace la verificación. Si alguien quiere pedirla...de acuerdo con ley, no tenemos inconveniente si las parte lo autorizan. No estoy para especular…nosotros recibimos su declaración", dijo Montenegro. Presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro Montenegro agregó que "en este momento no tiene porqué justificar" a Rivas. "Si gana 60 mil dólares y si tiene otros negocios, no nos compete. No hemos hecho ninguna evaluación, nadie ha llegado CGR a ver su declaración. Si uno la pide, uno actúa de acuerdo a la ley y si el dueño de declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo porqué andar especulando si gana 60 mil y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención. No tengo porqué andar especulando", finalizó el contralor.Rivas fue sancionado junto a otras 13 personas través de laSegún el Departamento delpreside el Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 1995 posee “una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate”.

