CIJ DECIDIRÁ PAGO DE NICARAGUA A COSTA RICA POR DAÑOS AMBIENTALES

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció este jueves que dará a conocer el próximo 2 de febrero su sentencia sobre la compensación que Nicaragua debe pagar a Costa Rica por los daños ambientales causados en Isla Portillos a finales de 2010. Costa Rica reclama que la suma ascienda a 6,7 millones de dólares debido a los gastos asociados con el despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, tras una orden dictada por los propios jueces del Alto Tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad. Nicaragua considera "exagerada" y "desproporcionada" esa cantidad y asegura que el monto propuesto por el país vecino "no está justificada ni sustentada adecuadamente", según el agente nicaragüense ante la CIJ Carlos Argüello. El proceso judicial que se resolverá el 2 de febrero es consecuencia directa de la sentencia dictada por la CIJ en diciembre de 2015, en la cual consideró que Nicaragua "violó la soberanía territorial de Costa Rica" al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos. Los jueces obligaron a Managua a compensar económicamente a San José por los daños materiales que los soldados causaron, pero no establecieron una cantidad concreta, sino que dieron un año a las partes para que alcanzaran un acuerdo. Ambos países negociaron y no fueron capaces de consensuar una cantidad concreta, por lo que serán los jueces del tribunal internacional quienes dictaminen a cuánto asciende la suma a pagar por Nicaragua. *EFE

