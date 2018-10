PLC PROPONDRÍA CANDIDATOS A MAGISTRADOS ELECTORALES

11:37 a.m.

Ante una eventual reestructuración del Consejo Supremo Electoral que conllevaría el cambio de los actuales magistrados, el Partido Liberal Constitucionalista propondría candidatos para ocupar dichos cargos.El Consejo Supremo Electoral está integrado por 10 magistrados, 7 propietarios y tres suplentes. Ante las sanciones del Gobierno de Estados Unidos al presidente de este poder del Estado, cabe la posibilidad de una reestructuración que conlleve el cambio de los actuales magistrados, el PLC se alista para presentar candidatos a dichos cargos. “Nosotros somos una organización política y como tal, hacemos política, si hay que proponer, propondremos, porque para eso estamos”, dijo Jorge Irías, vocero del PLC. Por su parte, la presidenta de CXL cree que en ese Poder del Estado es necesario un solo magistrado, ellos también estarían presentando candidatos en su momento. “Por supuesto, ¿por qué no vamos a proponer? si de eso se trata, de hacer los cambios con personas idóneas, personas que realmente le van a dar confianza a la ciudadanía”, destacó Kithy Monterrey, presidenta de CXL.“Soy de la opinión que todos debemos de participar, no solo las fuerzas políticas, aquí todos los nicaragüenses en sus diferentes expresiones, de los diferentes sectores tiene todo el derecho de contribuir, no es lo mismo la óptica de un partido político, que la de los otros sectores”, añadió Monterrey. La Organización de Estados Americanos recomendó realizar reformas electorales en Nicaragua, que suponen cambios profundos en las estructuras de este Poder del Estado.

