HEALY: “NO CREO QUE RIVAS CON EL CAFÉ HAYA AMASADO ESA FORTUNA”

El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (), Michael Healy, aseguró que el magistrado Roberto Rivas no está dentro de esta sociedad como productor nicaragüense de café.Healy aseguró que es imposible que un cafetalero nicaragüense pueda amasar una fortuna y tener una mansión como la que tiene Rivas en Madrid, España, valorada en 9 millones de euros; y cuyos diputados del Parlacén y aliados del Frente Sandinista atribuyen que es porque el magistrado es productor de café y por eso tiene “plata”. “No hay manera, a los precios del café ahorita se están perdiendo, no creo yo que a través del café él haya amasado esa fortuna”, dijo el presidente de UPANIC. “Aquí hay cafetaleros muchos más eficientes y que producen más que él (Rivas) y no han amasado una fortuna como la que ha amasado él. Eso es totalmente falso, no hay ninguna persona que a través de la producción de café o venta de café pueda amasar esa fortuna de millones de dólares como la que tiene Roberto Rivas”, declaró el dirigente de los productores. Lee también:Healy explicó que “el margen de ganancia por quintal de café no es tan grande, el quintal de café está ahorita a 120, 130 dólares, no te pagan ni los costos de producción. Para producir un quintal de café en Nicaragua necesitás 140 dólares y hoy por hoy el precio está más bajo de lo que cuesta producir un quintal de café. Ningún productor tiene esa vida”, agregó. Por su parte, Juan Ramón Obregón, presidente del Consejo Nacional del Café (CONACAFÉ) que aglutina entre 28 y 30 mil afiliados, señaló que actualmente el café lo están pagando 90 dólares quintal, una pérdida total. Y sobre Rivas no recuerda que pertenezca al Consejo pero indicó que hay productores que están activos desde 1928 y que han acumulado fortuna.

