CSJ NO PAGARÁ VACACIONES Y REVISARÁN SUBSIDIOS MILLONARIOS

3:09 a.m.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no pagará vacaciones a sus trabajadores y revisarán subsidios millonarios, debido a que implementarán políticas de ahorro y austeridad en el Poder Judicial, anunció el magistrado Gerardo Arce Castaño. El magistrado mencionó que se suspende el pago de los interinatos, las suplencias y el pago de vacaciones. “Los interinatos y las suplencias son totalmente adversas a la política de ahorro que nos estamos proponiendo. De igual manera, la línea es que se tomen las vacaciones porque no tenemos plata para pagarlas”, expresó. En ese orden el doctor Arce Castaño informó que la Circunscripción Central tiene un acumulado de 8,232 días entre magistrados, jueces, secretarios, notificadores y defensores públicos. “Es por eso que vamos a trabajar para que esas vacaciones se tomen de manera planificada y que no afecten el trabajo”, reiteró. El otro gran problema de la CSJ, es de los subsidios que representan un golpe económico para el Poder Judicial. En la Circunscripción Central de enero a diciembre de 2017 hubieron un total de 271 subsidios, que representan 4,212 días de subsidios y en términos económicos para el presupuesto de la institución significan 3 millones 292 mil 669 córdobas, indicó. “Vamos a revisar la política de subsidios. Sabemos que hay compañeros y compañeras que efectivamente tienen problemas de salud y ameritan el subsidio, pero también tenemos muchos casos de abusos de subsidios y eso afecta al presupuesto del Poder Judicial, porque cuando alguien falta por varios días tenemos que pagar suplencias o interinato, que prácticamente se paga dos veces: al que está de subsidio y al que ejerce el interinato”, explicó el magistrado. “Con esa situación es imposible hacer el esfuerzo que nos hemos planteado de revisar salarios y continuar la marcha de la modernización del Poder judicial. Por eso en esta tarea de ahorro y austeridad necesitamos el apoyo de todos, de tal manera que nos permita garantizar la política que nos hemos propuesto”, concluyó Arce Castaño. Esta política de ahorro y austeridad se dará a conocer próximamente a través de un Acuerdo el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNAJC), en la primera asamblea de trabajadores de la Circunscripción Central.

