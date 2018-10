18, Febrero, 2018 18, Febrero, 2018 8:29 a.m. 8:29 a.m.

COMANDO PERUANO ESPERA POR MADURO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo que “irá de todos modos” a la Octava Reunión de Las Américas a celebrarse próximamente en Lima, a pesar de que fue retirada la invitación que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuchinski, le hiciera con motivo del cónclave regional. Ante ello, las pronunciaciones al respecto no se han hecho esperar y el reconocido periodista venezolano, Manuel Corao, realizó un escrito que revela que Perú tendría "todo listo" para recibir al Mandatario venezolano. A continuación te dejamos con el artículo íntegro, realizado después de las declaraciones de Maduro y de la respuesta de la Primer ministra de Perú, Mercedes Aráoz, que ha causado polémica entre ambos países. "Nicolás Maduro, dictador venezolano, parece no caer en cuenta del grave riesgo que corre al indicar con expresiones tremendistas ir a la Octava Reunión de Las Américas a celebrarse próximamente en Lima, Perú a pesar de serle retirada la invitación que el presidente Pedro Pablo Kuchinski le hiciera con motivo del cónclave regional. La Primer ministro del gobierno Mercedes Aráoz fue contundente al señalar: "No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido". Tal observación resaltamos en relación al pretendido aterrizaje forzoso, desembarco o penetración territorial de Perú sin la debida autorización oficial y a las consecuencias para Nicolás Maduro. De igual manera, reseño los señalamientos hechos por la Fiscal de La Corte Internacional Fatou Bensouda sustentada en denuncias respaldadas. Expertos sobre derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) han afirmado en relación a Venezuela que “alarmantes condiciones de vida se agravan cada día más”. Dentro del marco internacional humanitario soportado en los derechos universales del hombre y su defensa; la trasgresión de estos principios conlleva a la evaluación judicial de la fiscal general Bensouda para evaluar si dichos actos son delitos de Lesa Humanidad y por consiguiente objeto de la apertura de una investigación punitiva. Dainius Puras, Relator Especial de NN.UU sobre el derecho a la alimentación, sentencia: “Las restricciones financieras no eximen a los gobiernos de las obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales”, declara Puras. En materia de salud pública y vivienda el deber no es menos exigente: “El estado debe garantizar como mínimo la atención primaria básica de salud para todas las personas y el suministro de medicamentos esenciales en particular para los grupos que se encuentran en una condición médica vulnerable”. Sobre la vivienda, Leilani Fartha llama la atención acerca de los desalojos forzosos y de una ausente sustentada política habitacional. Cuando observamos lo significado por los expertos y en conocimiento que el gobernante Maduro como al igual el extinto Hugo Chávez provocan la hambruna, el desabastecimiento y la desnutrición con fines de sometimiento; consideran los venezolanos que el dictador colombiano debe ser apartado del mando político de la nación y llevado ante jueces probos por ausente justicia local. Luego de analizar las declaraciones de Mercedes Aráoz del Perú y escuchar que en Lima hay una cárcel para hospedar ilustres delincuentes, el medio inca Diario 16 reseña donde habitaba el ex presidente Alberto Fujimori hasta recibir el indulto del mandatario Kuchinski. En la actualidad está apta para la ocupación de trasgresor que ultimarían las autoridades como contingencia ante la amenaza de Maduro que “truene o relampaguee” estará en La Cumbre de las Américas, desestimando a Araóz. Dicha suite se encuentra en la Dirección de Operaciones Especiales de la policía nacional y así lo reseña Diario 16 y refiere Perú.com, contenido que indico en apretado resumen solo al área e instalaciones físicas. Es un amplio cuarto con una cama clínica, radio, dos armarios y un baño que incluye un inodoro. Asimismo cuenta con un comedor, cocina y living. Está repleto de ingredientes y utensilios para cocinar, junto a una televisión. Hay un punto que tiene cabina de teléfono para realizar o recibir llamadas. Utiliza para sí un patio al aire libre. En el cuarto hay un sofá negro, dos armarios, uno marrón con espejo incluido y el otro metálico, y tres sillas. En otra pared un colgador que sostiene varios atuendos. En el baño tiene también lavatorio de manos y un espejo. Todo está dispuesto para recibir al indocumentado Maduro Moros en Lima, estadía previa a la hipotética extradición para el Tribunal Penal Internacional solicitada por Fatou Bensouda la fiscal que evalúa el ejemplar expediente". Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, pidió el pasado viernes al Gobierno de Perú que reconsiderara su decisión de retirar la invitación al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de las Américas, que se celebrará en la capital peruana, Lima, los próximos 13 y 14 de abril.