AVIÓN SE ESTRELLA EN IRÁN CON 66 PERSONAS A BORDO

Un avión se estrelló este domingo en Irán, muriendo las 65 personas que viajaban a bordo del aparato, que cayó en una zona montañosa del centro del país. El avión, un ATR de 25 años de antigüedad, chocó contra una montaña llamada Dena, de la cordillera Zagros, cerca de la localidad de Samirom, en el sur de la provincia central de Isfahán. Todo apunta a que el accidente estuvo causado por la climatología, en concreto por la niebla y el viento registrados en esa región. “Dadas las condiciones particulares en el área, todavía no tenemos acceso al punto exacto del accidente y, por lo tanto, no podemos confirmar definitiva y definitivamente la muerte de todos los pasajeros en el avión”, declaró un portavoz de la compañía. A la zona del siniestro, las autoridades han enviado helicópteros debido a que al tratarse de una región montañosa es difícil el acceso de ambulancias. Los equipos de rescate no han podido confirmar el estado de los pasajeros porque todavía no han localizado los restos del aparato debido al mal tiempo y al difícil acceso.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!