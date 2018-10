RELACIÓN RUSA CON NICARAGUA NO ES PREOCUPACIÓN APUNTAN EXPERTOS

.

Las relaciones de Rusia con los países de América Latina podrían representar una amenaza para EEUU, así lo declaró el jefe del Comando Sur estadounidense, Kurt Tidd. Si no se controla, la presencia de Rusia podría convertirse “en una amenaza crítica para Estados Unidos”, dijo el jefe del comando sur, quien aseguró que un acceso ampliado de Rusia a los puestos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hace posible “una recolección de inteligencia marítima más frecuente y una demostración de fuerza en el Hemisferio Occidental”.Kurt Tidd - jefe del Comando Sur estadounidenseConsultado al respecto el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia dijo que Nicaragua tiene todo el derecho de establecer relaciones con cualquier país del planeta, sin embargo, hay que tener mucho tacto para no llevar a la confrontación al país, como ocurrió en tiempo pasado. “Yo creo que Estados Unidos está planteando una expectativa de lo que considera que debe ser la relación de estos países con la federación de Rusia, no está planteando que esta situación se esté produciendo actualmente, sino que podría emigrar hacia una relación de carácter estratégico”, sostuvo Herdocia. Para el analista, es ahí donde Nicaragua debe mantener cierta prudencia alrededor de no involucrarse en el núcleo de la confrontación de Estados Unidos con la Federación de Rusia “Hay que mantenerse alejado en ese sentido de los polos de poder y tratar de desarrollar una política exterior que atienda, más bien, el interés nacional y que trate de no figurar dentro de los escenarios de confrontación de las grandes potencias”, dijo. Asimismo, señaló que eso es una política que Nicaragua está obligada a seguir con inteligencia y con madurez sin perjuicio de sus derechos soberanos de establecer relaciones de amistad y de cooperación con todas las naciones del planeta.Por su parte, el ex contralor de la república, Agustín Jarquín Anaya, dijo que Nicaragua no debe preocuparse. “En el caso de Nicaragua, creo que no debiera de preocuparle, porque nosotros estamos haciendo las cosas de una manera abierta, transparente. No es escondido las instalaciones que hay aquí para apoyar a la Policía Nacional a nivel regional”, señaló. “Yo creo que estas cosas se conversan y este es un tema que deberá de estar en la mesa de diálogo entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Estados Unidos”, agregó.

