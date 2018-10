SALARIO MÍNIMO SE DECIDIRÁ EL 1° DE MARZO

7:45 a.m.

El salario mínimo se decidirá el próximo 1° de marzo, ante la falta de acuerdos este jueves en el sexto encuentro entre sindicatos y empresarios en la mesa de discusión tripartita, en el Ministerio del Trabajo. Los sindicatos proponen un poco más del 10% y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) un 8.25% de ajuste al salario mínimo. “Sería absurdo creer que nosotros al presentar una propuesta, vamos a trabajar para que ese objetivo a ultranza de todo concepto se logre. Nosotros creemos que eso, esperamos flexibilidad de los trabajadores, esperamos comprensión del Gobierno de la República, y en la medida que de acerquen las posiciones por su puesto ser flexibles”, expresó Freddy Blandón, asesor legal del COSEP. Según Luis Barboza, la Ministra del Trabajo dijo que harán cumplir la ley en razón de sumar más del 10% que corresponde a la suma del crecimiento, más la inflación. “El próximo jueves venimos y no nos levantamos hasta que buscamos acuerdo, pero sin violar la ley. Si hay una violación a la ley, que yo no creo, la ministra fue muy clara hoy que se va a actuar apegado a la ley”, dijo Barbosa. Mientras que José Espinoza de la Confederación de Unificación Sindical (Cus), calificó de intrínsecamente perversa la propuesta del 8.25% del COSEP porque los quiere obligar a delinquir, es decir no respetar la ley del salario mínimo. “Vienen haciendo una propuesta que yo hoy califiqué como de intrínsecamente perversa porque están pretendiendo que nosotros nos convirtamos en delincuentes. Porque dice nuestro código que ‘delinque quien actúa contra ley expresa’, y al sumar nosotros el crecimiento y la inflación nos da 10.38%”, aseguró Espinoza.

