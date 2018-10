MARIA FERNANDA FLORES HABLA SOBRE EL SUPUESTO ANILLO DE 100 MIL DÓLARES

La diputada María Fernanda Flores se refirió al anillo de 100 mil dólares que el diputado y aliado del Frente Sandinista Wilfredo Navarro le sacó en cara, el pasado 16 de enero, y que supuestamente fue comprado con fondos del erario público durante el gobierno de Arnoldo Alemán. Navarro dijo en esa ocasión que por qué los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no hablaban de “la corrupción de los gobiernos atrás, cuando un anillo de 100 mil dólares que se compró con los recursos del erario, que pudiera servir para pagar mil cédulas”, expresó el diputado durante la discusión sobre la gratuidad de las cédulas de identidad. “Como lo he venido diciendo desde que pasó ese bochornoso y penoso incidente porque la realidad es que el pueblo de Nicaragua nos eligió o votó para que nosotros fuéramos hacer un trabajo a la Asamblea Nacional, no a estar utilizando temas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo para querer agredir, criticar, humillar y violentar verbalmente a una mujer”, dijo la diputada sobre las palabras de Navarro.Flores aseguró en el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau, que ella y su esposo el doctor Alemán fueron encontrados inocentes de los tres procesos judiciales que se les acusó en tres países diferentes, durante el gobierno de Enrique Bolaños. “Yo te quiero recordar Lucia, que nosotros, mi esposo Arnoldo Alemán y toda mi familia, porque lo que nos pasa a uno, nos pasa a todos, fuimos sometidos a un proceso de investigación, de acusación de todo lo que se conlleva, los 7 años que nos tocó vivir, desde que se inició desde el tiempo de Enrique Bolaños. Ahí se nos abrieron tres procesos judiciales, uno en Nicaragua, uno en Panamá, uno en los Estados Unidos, vos creés que si eso en verdad hubiese existido como dice el diputado Navarro, don Enrique con todo lo que buscó, encontró, y acusó, y habló, y dijo que no sé qué, no lo hubiera dicho en su momento, hubiera sido notición en su momento; sin embargo pasaron 7 años donde estuvimos bajo el ojo del escrutinio, el ojo de búsqueda, de querernos atacar constantemente y la realidad es que en los tres países en donde se le abrió a mi esposo un proceso judicial, en los tres fuimos encontrados inocentes”, indicó Flores.Sobre el anillo de 100 mil dólares, la diputada María Fernanda dijo que “es totalmente falso, es más yo le dije a un periodista ‘pregúntele al señor Navarro, que le muestre las pruebas’, porque si vos acusás a alguien de algo tenés que demostrar pruebas… Que demuestre las pruebas, donde dice que yo compré o que me compró Arnoldo un anillo de 100 mil dólares, inmediatamente se lo devuelvo al Estado de Nicaragua, para que el Estado de Nicaragua lo venda, lo subasta o haga lo que le dé la regalada gana con el anillo”, aseguró. “Es que no sé de qué anillo me habla, que me demuestre las pruebas, que no hable con el peso de la lengua, o que no hable para tapar el sol con un dedo… Si el señor Navarro demuestra y tiene pruebas de que ese anillo de 100 mil dólares fue comprado y que yo lo tengo, inmediatamente se lo devuelvo al Estado de Nicaragua”, finalizó.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!