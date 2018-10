COSEP NIEGA PROPUESTA SALARIAL DE 9.5%

8:10 a.m.

El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, negó la propuesta del 9.5% del salario mínimo, que sindicalistas aseguraron haría este sector el día de mañana en la mesa de discusión. “Hubo noticias donde sindicalistas hablan de ‘fuentes del COSEP’, nosotros no hemos hablado de ninguna cifra, más allá de la que hemos dicho, pero reitero el compromiso nuestro es buscar el tripartismo”, dijo Aguerri.El dirigente de la empresa privada señaló que están abiertos a buscar el consenso en la última reunión de mañana, e insistirán en que el salario mínimo se apruebe cada dos años. “Lo ideal en este tema es que podamos firmar un acuerdo salarial de dos años. Lo que estamos diciendo es que para el sector fuera de zona franca le demos dos años”, expresó el presidente del COSEP. La última propuesta del COSEP fue del 8.25%, no obstante esta última movida tiene como objetivo evitar que el gobierno dicte una nueva tabla salarial más allá del 10%, según José Espinoza Navas, Secretario General de la Confederación de Unidad Sindical (CUS) afiliado al Movimiento Sindical liderado por el FNT. “Van a tantear el 9.5%, es decir subir un 0.25% más. Yo creo que el COSEP tiene dos objetivos, uno: no llegar a los dos dígitos, dos: mantener baja la propuesta salarial”, dijo Espinoza Navas. El acuerdo de mañana entrará en vigor a partir del 15 de marzo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!