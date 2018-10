NO HUBO ACUERDO, EL MITRAB DICTARÁ EL NUEVO INCREMENTO SALARIAL

No hubo acuerdo en la última negociación del incremento del salario mínimo. Los sindicatos y la empresa privada no se pusieron de acuerdo, por lo que será el gobierno y el Ministerio del Trabajo (MITRAB) dictarán el nuevo incremento salarial. “Es la tercera ocasión en 13 años que no nos ponemos de acuerdo”, dijo Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME.Por su parte Freddy Blandón, asesor legal del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), señaló que su última propuesta fue de 10.40% y que esta fuese por dos años. “El tripartismo no lo abandonamos, solo no nos pusimos de acuerdo”, refirió. “Es una lástima que el COSEP haya roto el consenso, ahora le tocará a la ministra decretar el salario mínimo”, expresó Luis Barbosa, dirigente sindical de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST). Ampliación en breve...

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!