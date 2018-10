¿DÓNDE ESTÁ EL LAGARTO “JUANCHO”?

El lagarto “Juancho” que fue sacado ayer del Lago Xolotlán por el puerto Salvador Allende, no está en el Zoológico Nacional, a como informaron las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). Marina Argüello, directora del Zoológico Nacional, declaró este jueves al medio VOS TV que “el lagarto Juancho no está en el zoológico”. “Juancho”, a como lo llamaron popularmente, fue visto en varias ocasiones fuera de las aguas del lugar, razón por la cual decidieron su traslado. Argüello señaló que ellos desconocían que el reptil iba a ser llevado al zoológico, y que no lo hubieran aceptado de todas formas porque en el lugar no tienen las condiciones del lagarto que mide 3 metros y pesa unas 800 libras. “El lagarto Juancho no está acá en el zoológico. Nuestra primera información fue en las noticias el día de ayer que estábamos viendo nosotros y nos dimos cuenta que estaban mencionado al zoológico… Acá en el zoológico no nos han traído nada, es más si lo quisieran llegar a traer acá al zoológico nosotros no lo podemos recibir, porque no tenemos las condiciones para un animalito tan grande”, informó Argüello.La directora del Zoológico Nacional, además explicó que el MARENA llamó a su esposo, Eduardo Sacasa, veterinario del zoológico y este recomendó a las autoridades que lo trasladaran al Río San Juan, pero que desconoce qué fin tuvo el animal o quién lo tiene. “A mi esposo lo llamaron, que él es el veterinario de acá, y fue con el MARENA a dar unas recomendaciones, vio que definitivamente era un cocodrilo bastante grande, y las recomendaciones de él fue que se llevara a Río San Juan o que lo dejaran ahí (en el Lago Xolotlán), pero que era peligroso”, indicó.

“Toda la humanidad estamos creciendo, estamos invadiendo el hábitat de los bosques, de los animales y este caso de estos animalitos, entonces ellos se sienten acorralados y empiezan a buscar a dónde salir”, agregó.

