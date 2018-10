EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS INCREMENTÓ UN 10%

2:55 a.m.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el Informe de Comercio Exterior, correspondiente a enero de 2018. En enero de 2018, el déficit comercial de mercancías registró un incremento de 13.1 por ciento, totalizando 252.4 millones de dólares, lo cual significó 29.3 millones de dólares adicionales con relación al déficit generado en 2017. Las exportaciones de mercancías FOB incrementaron 10 por ciento respecto a enero de 2017, y se caracterizaron por presentar una evolución positiva a nivel de todos los sectores, sobresaliendo la minería (23%), los pesqueros (15.9%), agropecuarios (8.8%) y finalmente los productos de la manufactura (6.8%). Por su parte, las importaciones CIF registraron un crecimiento interanual de 11.5 por ciento, mostrando una aceleración con relación al comportamiento observado durante todo el año pasado. Este resultado se derivó del aumento observado en las importaciones de petróleo, combustibles y lubricantes (16.6%), los bienes de consumo (11.8%) específicamente los no duraderos, bienes intermedios (10.2%) y bienes de capital (9.0%). Finalmente, las exportaciones brutas de Zona Franca – que incluyen las mercancías de empresas bajo modalidad full package (FP) más las exportaciones totales de las empresas Cut, Make and Trim (CMT) – totalizaron 246.8 millones de dólares en 2018, lo cual representó un incremento de 14.1 por ciento en relación a igual período de 2017 (US$ 216.3 millones).

