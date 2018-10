MIGUEL MORA: SE DEBE DESTERRAR MALDICIÓN DE CENSURA EN NICARAGUA

El Director General de 100% Noticias, hizo un nuevo llamado a la no censura de prensa, luego de cumplirse seis días de haber salido del sistema de cable ordenado por el Gobierno de Nicaragua.En sus declaraciones, el Lic. Mora, sostiene que es una vergüenza que el periodismo nicaragüense y para la política del país sufrir esta maldición que debe ser arrancada por completo. “No a la censura. Nicaragua tiene que desterrar de una vez por todas esa maldición de la censura, no sé por qué tenemos ese problema nosotros. Creo que este momento para los periodistas, para los medios de comunicación es importantísimo, mientras sigamos censurados, es una vergüenza para el periodismo nicaragüense, es una vergüenza para la política nicaragüense, es una vergüenza para todos nosotros, porque nadie, nadie en Nicaragua tiene que arrogarse el derecho para decirle: “usted tiene que leer esto, usted tiene que ver esto, usted tiene que pensar así, y no tiene que pensar lo otro”; el que haga eso, está violando nuestro derecho institucional y se convierte en un delincuente”, sostuvo el presidente de 100% Noticias.Por otro lado, Mora señala que siempre será claro en responsabilizar al gobierno por arremeter contra 100% Noticias y presionar para cerrar su transmisión. “Yo responsabilizo al Presidente Daniel Ortega, a la Vicepresidente Rosario Murillo que ordenó a Orlando Castillo querer amedrentar a 100% Noticias, y luego cuando le dijeron que no, ordenó y presionó a las cableras para que nos sacara de su parrilla y así, dicen ellos, que podrían callarnos, pero fue todo lo contrario”, manifestó el Lic. Mora. “En mi vida nunca he dado tantas entrevistas a medios internacionales desde CNN, Washington Post, el New York Time, Univisión, cadenas de España, de Europa, de Latinoamérica, de México… ¡Nunca!”, agregó.

