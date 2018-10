ANONYMOUS SE ATRIBUYE ATAQUES A SITIOS WEB DEL GOBIERNO DE ORTEGA

3:30 a.m.

"Buen día gente de Nicaragua, somos Anonymous, hemos perpetrado ciberataques masivos a muchas páginas gubernamentales, algunas ya se han levantado, tranquilos, solo estábamos haciendo test, a ver de qué estaban hechas, nuestras protestas no acaban aquí, seguimos apoyado a los 63 jóvenes asesinados por la Policía de Daniel Ortega. Demandamos Libertad de expresión, no más muertes, y no necesitamos en lo absoluto a los Ortega Murillo para que sigan saqueando el país”, informó el movimiento, en una cuenta en la red social Facebook denominada Anonymous Nicaragua Oficial.Una página en Facebook llamada Anonymous Nicaragua Oficial se atribuyó ayer la caída de los sitios web de la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la República y la Juventud Presidente, como parte la “Operación Nicaragua”, en respuesta al asesinato de las 63 personas durante las protestas en el país. Otro sitio web que fue atacado es el medio de comunicación afín al gobierno Canal 2. Todos estos sitios se reestablecieron horas después.

