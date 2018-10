MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 19 DE ABRIL DA 7 DÍAS AL GOBIERNO PARA CUMPLIR SUS DEMANDAS

11:56 a.m.

El Movimiento Universitario 19 de Abril, demandó esta tarde que el Gobierno de Nicaragua acepte en menos de siete días que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y los relatores de los Derechos Humanos de la ONU vengan al país. Este movimiento señala que ambos organismos internacionales investiguen los asesinatos a estudiantes, la negación de los hospitales para atender a los heridos, los actos de tortura en las celdas de la Policía Nacional, las agresiones físicas a periodistas y censura a cuatro canales de televisión, la desaparición de manifestantes, los apresamientos sin proceso judicial, las alteraciones en las actas de defunción, la falta de acceso a la información en morgues y hospitales, y la represión a campesinos y etnias indígenas. El Movimiento Universitario 19 de Abril, advirtió al Gobierno que de no ceder a estas demandas incrementarán su fuerza de resistencia y que de no cumplirlas el diálogo no podría ocurrir.

