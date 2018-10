NIETO DE SANDINO CUESTIONA POSICIÓN DIGNA DE 100% NOTICIAS

Este 4 de mayo la Asamblea Nacional conmemoró el día de la dignidad, fecha en que el General Augusto Calderón Sandino se negó a ser parte del pacto del espino negro firmado en 1927 entre el representante de Estados Unidos y el presidente José María Moncada. Durante el acto, el nieto de Sandino Walter Castillo, cuestionó la posición digna de 100% Noticias quien ha informado de manera veraz las represiones y masacres del Gobierno en contra de universitarios y civiles.“Yo diría que son muy pocos y contados con los dedos, de las personas que he conocido y he sentido que no son nada sandinistas; yo fui a la conmemoración de Miguel Mora el año pasado y estuve con él, me tomé fotos con él y con Verónica”, dijo Castillo. “He estado con una infinidad de compañeros y hermanos, porque para mí todos somos hermanos, yo no tengo problema para decirlo, no tengo ningún impedimento para hacerlo, porque es la verdad, Sandino está por encima de todos, también tengo todo el derecho de decirlo, Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido los más consecuentes con esos principios y valores de Sandino”, agregó. Walter también señaló que es digno de cualquier humano corregir los errores, lo que no podemos aceptar nosotros es que haya personas que se arrepientan de su pasado, que se den golpes en el pecho, se rasguen las vestiduras. “Esas personas todos los conocemos y nadie les va a creer, esas personas que se arrepienten, que fueron sandinistas en una época y que hoy increíblemente se están aliando con los enemigos de Sandino para hacernos una gran guerra, una gran campaña, eso es inaceptable, porque si Sandino estuviera aquí con nosotros, no los perdonaría, pero para eso estamos nosotros, para decir la verdad”, sostuvo. Al igual que el General Sandino, Miguel Mora no pactó con el gobierno, pues se negó a darle la espalda a su pueblo.