GOBIERNO EXCLUYE A DR. MEDINA DE MESA DEL DIÁLOGO NACIONAL

El rector de la Universidad Americana (UAM), Dr. Ernesto Medina fue excluido de la mesa del diálogo nacional por el Gobierno. Medina había sido propuesto por la conferencia episcopal, su lugar lo ocuparía la rectora de la UNAN-Managua Ramona Rodríguez. “El Gobierno envió su propuesta de cómo se debía conformar el diálogo, la representación del sector universitario y efectivamente mi nombre desaparecía de esa lista que originalmente nos presentaron los obispos cuando nos invitaron a participar en el diálogo, y se incluía a la señora rectora de la UNAN-Managua”, informó el rector de la UAM. Medina, señaló que el Gobierno no tiene autoridad para decidir quién debe participar en el diálogo nacional. “Lo que ha pasado después de eso, es que los sectores que ya estábamos convocados expresamos nuestra preocupación, porque creemos que el Gobierno no puede tener capacidad de decidir o de vetar quién va o quién no va en nombre de la sociedad civil a participar en el diálogo”, dijo Medina. Para Michael Healy de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), la exclusión de Medina no abona para un ambiente de diálogo, e indica que el tema del paro nacional está en la mesa. “Desgraciadamente esto no abona a un ambiente de diálogo y hacemos la petición al Gobierno que se paren las represiones, que deje que la gente se manifieste en paz… El paro nacional es un tema que está en la mesa y lo veremos a medida que vayamos caminando en esta situación”, declaró Healy.

