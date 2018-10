UNIVERSITARIOS: JUVENTUD SANDINISTA ATACÓ LA UNAN-MANAGUA

3:23 a.m.

Estudiantes que se encuentran atrincherados en la UNAN-Managua, fueron atacados la madrugada de hoy por la juventud sandinista, quienes realizaron disparos con armas de fuego, hiriendo a al menos cuatro universitarios. “Hay cuatro heridos en el hospital Vivian Pellas, los muchachos fueron trasladados al hospital porque los doctores que están aquí no los pudieron sustentar” dijo uno de los jóvenes que se encuentra dentro de la UNAN-Managua.El ataque inició aproximadamente a las 3:00 de la madrugada. Al lugar también llegaron pobladores de barrios aledaños para resguardar a los jóvenes universitarios.Esta mañana los estudiantes cerraron el paso vial como medida de seguridad. En un comunicado que los universitarios de la UNAN-Managua emitieron ayer expresaron que no abandonarán la universidad mientras sus demandas no sean cumplidas. “Acusamos directamente al gobierno, a las autoridades académicas del recinto y a UNEN si algo llegara a sucedernos”, señalaron ayer.

