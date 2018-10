FALLECE EL REVERENDO DAVID SPENCER

La noche de ayer falleció a los 73 años de edad, el Pastor David Spencer, fundador y líder de la Iglesia Hosanna en Nicaragua. Spencer sufría cáncer terminal, el 24 de febrero fue galardonado con la Orden Independencia Cultura Rubén Darío, y recibió la ciudadanía nicaragüense.La noticia de su muerte fue dada a conocer por su esposa y ahora viuda, Pastora Bonnie Marshall Spencer, a través de la red social Facebook de la Comunidad de Renovación Familiar Hosanna: "Pastora Bonnie Marshall Spencer: Hoy es el día en que mi esposo ha visto a Jesús cara a cara, hoy es el día en que él ha terminado la carrera, ha finalizado la buena batalla de la fe, hoy es el día en que la corona de justicia le ha sido dada. "No lloren por mí... no, no, no. Cuando ustedes escuchen que morí, no les crean. Yo voy a estar más vivo que nunca gozándome con nuestro amado Señor Jesucristo” Esas fueron las palabras de mi esposo cuando nos anunció que el momento de su partida estaba cerca. En nombre de la familia Spencer, quiero agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado a través de sus oraciones y apoyo presencial. La vela del Pastor será mañana viernes en la Iglesia Hosanna Central a partir de las 6:00 p.m., y sus honras fúnebres el sábado a la 1:00 p.m., en Hosanna Central, luego saldrá una caravana hacia La Capilla de Oración que se ubica en Tipitapa donde será enterrado junto a sus suegros. Spencer nació en Washington Estados Unidos, el 5 de marzo de 1945.

