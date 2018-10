POLICÍA Y PARAMILITARES CONTINÚAN ASEDIO EN BARRIOS DE MANAGUA

3:26 a.m.

Periodista denuncia secuestro

Pobladores de los barrios Santa Rosa, Villa Progreso, Rotonda La Virgen, y sectores aledaños, reportan el acecho de policías y paramilitares. Los opresores rondan las calles encapuchados y armados, sembrando el terror entre la gente, con el objetivo de quitar los tranques. "Hago un llamado a los muchachos a que no salgan, los policías están escondidos, están exactamente por la aguadora y también por la rotonda La Virgen. Vinieron a botar las barricadas", expresó vía telefónica un habitante de Villa Progreso.Asimismo, la población han denunciado el secuestro de personas. Policías y paramilitares entran a la fuerza a las casas y se llevan especialmente a los hombres. La periodista Gloria Ruíz interpuso la denuncia sobre el secuestro de su novio. Según relata, encapuchados llegaron a su vivienda, ubicada en Bello Horizonte, y le apuntaron con pistolas para poder entrar. "Nos decían no le vamos hacer nada solo le vamos hace preguntas", relató Ruíz. Los encapuchados llegaron con pistolas y AK. Las denuncias de paramilitares asediando las calles se han propagada por diferentes departamentos del país. León, Jinotepe, Matagalpa, Masatepe son algunos de ellos.A pesar de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, anunció este miércoles la reanudación del Diálogo Nacional, el Gobierno no ha parado de reprimir a los nicaragüenses.FOTO/CORTESÍA/TWITTER

