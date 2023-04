La muchacha era de Boaco y estaba viviendo en casa de una amiga en el barrio Camilo Ortega

Este miércoles, en horas tempranas, pobladores del barrio Villanueva fueron sorprendidos por la noticia del hallazgo del cadáver de Yenelieth Noryeli Peña López, de 19 años, originaria de Boaco, aunque estaba viviendo en casa de una amiga, en el barrio Camilo Ortega.

El hallazgo se dio cuando un grupo de niños salió a recolectar gusanos en un cauce natural ubicado en Valle de Ticomo y mientras recorrían la zona advirtieron que había una persona entre ramas de árboles en el suelo.

Al acercarse, descubrieron con mucho asombro que se trataba de una mujer cuyos pies estaban enredados en la maleza.

Asimismo, dicho medio de comunicación también refiere que el cadáver estaba boca abajo, sin camisa y cubierto por ramas secas. La parte superior de su cuerpo estaba cubierto por un sostén negro.

Lea más: Secuestran, torturan y asesinan a pescador de Huehuete, en Carazo

La oficialista Radio Ya señaló que el cuerpo tenía señales de violencia y que cerca de éste encontraron un bolso con las pertenencias de la joven, entre ellas su pasaporte, por lo que descartan que el móvil haya sido el robo.

El mismo medio entrevistó a la mamá de la muchacha, María Leonor González, quien pide que investiguen a Fernanda Treminio, la amiga con la que estaba viviendo la muchacha.

Habla su amiga

El cuerpo estaba en una zona de difícil acceso, por lo que fue necesario que emplearan varios equipos para poder extraerlo.

La amiga de la joven que desapareció el lunes dijo que ella le envió un mensaje para informarle que iba a una entrevista de trabajo a las 6:30 de la tarde, una hora poco usual para esas diligencias.

«Ella salió de la casa el lunes y desde ahí no sabemos nada. Me dijo que iba a ver una amiga al barrio Camilo Ortega, pero no llegó y luego avisó que le habían ofrecido un trabajo y que iría a la entrevista, que era noche, pero que asistiría. Y ese es el mensaje que vemos raro porque a esa hora no existen las entrevistas”, dijo Amy González al canal TN 8.

La policía se hizo presente a la zona y realiza las investigaciones pertinentes, mientras su mamá pide justicia, pues asegura que era una joven que no tenía novio y no salía.