Pareja tiene nueve hijos en un período de cuatro años

Una pareja identificada como Maxine Young y su esposo Jacob Young, quienes viven en el condado de Berks, Pennsylvania, en menos de 4 años se han convertido en padre de 9 hijos según reportó el medio Infobae.

Se conoce que la pareja se casó en 2016 y de lo único que estaban seguros es que querían una familia. La idea de adoptar fue un anhelo de Maxine desde niña, al platicarlo con Jake, a él también le entusiasmó la idea de adoptar.

Según el relato esta pareja planeaba que fueran dos hijos y con eso estarían bien, sin embargo, el destino fue más allá. En 2017 iniciaron el proceso de adopción y tres hermanitos tenían problemas para ser adoptados juntos, a los Young les pareció buena idea y los aceptaron de inmediato.

Anteriormente habían hecho dos rondas de fertilización in vitro (FIV) pero no se lograron y Maxine tuvo dos abortos espontáneos, por lo que probaron con inseminación intrauterina (IIU), y en ese proceso tuvieron a su primer hijo biológico, Henry, que nació en octubre de 2018.

Con cinco hijos su familia ya estaba completa, pero la gran sorpresa llegaría pronto para poner su mundo de cabeza.

"No pensé que podría quedar embarazada sin hacerme una FIV o una IIU. Entonces, cuando me hice una prueba de embarazo en enero de este año, me sorprendió mucho ver un resultado positivo.

“Al principio estaba emocionada, pero eso se convirtió rápidamente en nerviosismo”, dijo. “Los médicos hicieron que pareciera que sería imposible tener cuatro bebés sanos y querían que reduciéramos su cantidad. Una vez que aceptamos que sería arriesgado, sentimos que la alegría regresaba. Nuestros cuatro bebés estaban sanos. Estoy tan contenta de haber seguido nuestro instinto”, dijo Maxine en Good Morning America.