Adulto de 77 años se defiende a puñetazos de ladrón que intentó robarle

Un hombre de 77 años evitó ser víctima de un robo en el que pretendían quitarle parte de sus ahorros, debido a la reacción al responder con puñetazos al ataque de un ladrón reportó el medio ABC Internacional.

Según la información del medio, los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en un cajero automático de Gran Bretaña. El señor de la tercera edad, vestido con una boina y un chaleco, acababa de retirar dinero de su cuenta bancaria cuando el delincuente se abalanzó sobre él.

Según se aprecia en las imágenes, registradas por una cámara de seguridad y compartidas por la Policía de Gales del Sur en su Twitter, el joven se acercó al anciano mientras regresaba a su coche e intentó robarle la billetera.

📽️ CCTV of attempt robbery: Appeal for info



77-yr-old man bravely fights off suspect who was demanding cash & bank cards.



🗺️Colchester Avenue

⏰6am

📅05/02/2020



Recognise the suspect? Pls contact 101 or @Wales_CS quoting ref: *043939.#swpDetectives #keepingCardiffsafe



^ajh pic.twitter.com/2s8V1VUq17