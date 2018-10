17, Mayo, 2015 17, Mayo, 2015 5:27 a.m. 5:27 a.m.

JOVEN DE 19 AÑOS DA A LUZ TRILLIZOS EN TEGUCIGALPA

Los pequeños están en buen estado de salud. Cindy Ramos de 19 años dio a luz este domingo a trillizos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras. Se trata de dos varones y una niña. Ever Castillo, padre de los recién nacidos informó que el estado de salud de los tres es estable y nacieron vía cesárea. Los menores serán llamados: Luis Cheniel, Jayden Dariel y Rochelly Natzumi. Ramos está hospitalizada desde el pasado 10 de abril en el Materno Infantil en la sala de embarazo de alto riesgo, ya que tuvo dos intentos de dar a luz a los bebés antes de tiempo. Cindy Ramos, de 19 años, es una estudiante de biología. Mientras esperaba el nacimiento de sus hijos contó que se sorprendió y asustó cuando supo que eran tres. "No me lo esperaba, me quedé con la boca abierta, me asusté, hasta la presión se me bajó, ahora estoy emocionada, pero en ese momento me sorprendí”, dijo. Dijo que ella y su novio no trabajan, solo estudiaban. "Él desde que se dio cuenta empezó a buscar trabajo, pero la situación está difícil”, expresó.