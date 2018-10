LOS 10 VOLCANES MAS PELIGROSOS DEL MUNDO

7 - Mongo ma Ndemi, Camerún

Se extiende a través de unos 920 kilómetros y todavía no se conoce su total potencialidad, ya que se encuentra en proceso de emersión. En caso de liberar su fuerza afectaría directamente a México DF, Puebla y Toluca.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester en realizó un estudio profundo sobre la peligrosidad de los volcanes en el mundo. Este tipo de trabajo no se realizaba desde hacía 25 años y una de las conclusiones más peligrosas fue que la actividad de la mayoría de ellos no están siendo medida por los respectivos gobiernos.Ubicado en la hermosa Isla de Java, en Indonesia, el estratovolcán se hizo conocido cuando tuvo su última erupción en 2014, aunque viejos libros de geografía e historia dan cuenta de que sus grandes erupciones destruyen todo a su camino. Según los especialistas, la próxima será dentro de 100 años y la ciudad que se llevará la peor parte será Malang. Junto a su hermano Taal, es uno de los volcanes más activos de Filipinas. Se encuentra localizado al norte de la ciudad de Legazpi, conocida como la "Ciudad Reina de Luzón del Sur". Para Henrik Loven, coautor de la lista sobre los volcanes, no se están realizando los controles necesarios para conocer su nivel de actividad: "Queremos crear conciencia de que hay muchos volcanes que podrían estallar y que no están siendo supervisados adecuadamente. Esperemos que la gente que vive cerca de los volcanes en esta lista recibirá más ayuda para prepararse de cara a una erupción". El Taal es el que más preocupa a los filipinos, básicamente porque en caso de entrar en erupción afectará a la capital, Manila. La característica de este volcán -localizado en la costa oeste de la isla de Luzón- es que posee un lago llamado Lago del cráter y dentro de éste hay otra isla volcánica, llamada Vulcan Point. El archipiélago que forma el Point es la más grande del mundo de este estilo; o sea, una isla dentro de un volcán. El también conocido como Monte Camerún es uno de los volcanes más altos de África, con con una altitud que supera los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Actualmente en actividad, podría borrar las ciudades de Buea y Douala en pocos minutos. Además, su fumata pondría en riesgo la salud de miles de pobladores de la región. Es famoso por estar presente en casi todas las foto panorámicas de la isla de Bal, ya que es el punto más alto de la misma. También en actividad, su cráter de grandes dimensiones y profundidad escupe humo y cenizas varias veces al año. En caso de entrar en erupción la isla desaparecería del mapa, algo posible en los próximo siglo. Situado en el centro del precioso Parque Nacional Aso Kujū, mide 114 km de circunferencia y en caso de entrar en erupción las ciudades más afectadas serían Kumamoto y Nagasaki. Es considerado un Supervolcán y tiene una peligrosidad es latente, que afectaría a alrededor de un millón de personas. No es tan conocido como su vecino el Vesubio, pero este supervolcán de Napolés tiene una potencialidad destructiva muy superior. Su boca de 13 kilómetros de diámetro y su nivel de actividad interior lo hacen temible no solo para el sur de Italia, sino para todo el mundo. No se sabe cuándo, pero los expertos consideran que no pasarán 100 años antes de que entre en erupción. En caso de hacerlo afectaría a su capital, Managua, que posee más de un millón de habitantes y a varias ciudades aledañas. La isla es conocida por la batalla entre norteamericanos y japoneses, clave para el desenlace de la II Guerra Mundial. El magnitud del volcán es tal, que ya elevó a la isla 17 metros debido a la cámara de magma que crece en la zona inferior. Según los especialistas, en caso de erupción, la explosión provocará un tsunami de unos 25 metros de altura y afectaría al sur de Japón y parte de China, incluidas las ciudades de Shanghai y Hong Kong. Fuente: Infobae