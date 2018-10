09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 4:56 a.m. 4:56 a.m.

5 ASPECTOS DE LOS HOMBRES QUE CAUTIVAN A LAS MUJERES

No hay escasez de revistas ypáginas de internet llenas de artículos en cómo es que las mujeres pueden ser más atractivas para el sexo opuesto, pero y las mujeres ¿qué es lo que les atrae de los hombres? A continuación te compartimos cinco características que hacen que los hombres parezcan más atractivos a las mujeres, comprobadas científicamente, según el portal de ‘muy interesante’. 1.- Hombres altos De acuerdo con varios estudios, las mujeres prefieren a los hombres altos debido a que hablando en términos de evolución, los hombres altos son más fuertes y por lo tanto una pareja más apropiada que un hombre más bajo. Aunque los autores de uno de los estudios resaltan que una pareja alta no es una preferencia global, aunque es más común en el occidente. 2.- Un rostro simétrico A menudo alguien es considerado atractivo o hermoso si tiene un rostro simétrico. En el caso de actores como Ryan Gosling, Denzel Washington y Brad Pitt, una de las características que hace que te parezcan atractivos es que tienen una agradable cara simétrica. Una vez más hablando evolutivamente, la simetría facial es una señal de buena salud y capacidad de adaptación. 3.- Voz grave Si eres fanático de los audiolibros o los documentales, probablemente sabes la importancia de una buena voz, ya que puede hacer que el contenido sea mucho más interesante o aburrido. Esto también sucede cuando una mujer elige pareja. Estudios han comprobado que el género femenino prefiere las voces graves debido a que esto indica mayores niveles de testosterona, lo cual también está relacionado con una buena salud. Otra cosa que las mujeres asocian con una voz grave es que la persona es grande, no con sobrepeso, sino en estatura y complexión muscular. 4.- Vello facial Según un estudio del 2013, el largo más atractivo de vello facial (barba y bigote) es de aproximadamente 10 días después de haber sido rasurado. Los autores escriben en sus conclusiones: “El vello facial suele ser relacionado no sólo con la madurez y masculinidad, sino también con dominancia y agresividad.” Los investigadores también descubrieron que las mujeres relacionan el vello facial con una percepción de fertilidad. Mientras el hombre tenga más, la mujer pensará que es más fértil. Otro hallazgo interesante fue que los hombres con barba eran “percibidos como mejores padres que podrían proteger y cuidar de su descendencia.” 5.- Una quijada marcada Un hombre con una buena estructura ósea, especialmente una mandibulada bien definida, es percibido como alguien que tiene más testosterona y por ende más masculino. También muestra inconscientemente a las mujeres que el hombre en cuestión es más viril y que será un buen compañero, como fue demostrado en éste estudio de la Universidad de Nuevo México. Lo que todos estos rasgos tienen en común es que todos están relacionados con que la mujer perciba al hombre como una pareja apta. Las cinco características hablan de la masculinidad y virilidad de un hombre, que evolutivamente significa que se busca un hombre que sea bueno para tener hijos. Aunque pueda parecer extraño es la forma en que la evolución ha hecho que las mujeres se sientan atraídas por hombres que ayuden a asegurar la preservación de la especie. SIPSE.COM