PIE GRANDE ESTA EN VENEZUELA

6:50 a.m.

El venezolano Jeison Rodríguez, quien ostenta el récord Guinness por tener los pies más grandes del mundo, recibió cuatro pares de zapatos donados por un empresario alemán especializado en fabricar calzado de tallas grandes, que también regala como obra social. El hombre más alto de Venezuela, de 2,21 metros de estatura, recibió un par de botas, unos suecos, zapatos deportivos y unas sandalias talla 66 de manos de Georg Wessels. "He estado dando zapatos a las personas más altas del mundo durante casi 40 años y lo hago gratis", contó Wessels en diálogo telefónico con la AFP. Wessels calcula que a lo largo de ese tiempo ha donado 500 pares. "Nunca me detengo a pensar cuánto cuestan esos zapatos porque son regalos", apuntó. Aunque Rodríguez y Wessels no hablan un idioma en común, se han mantenido en contacto desde hace tres años cuando el empresario le regaló tres pares al joven. "Jeison estaba muy contento. Fue increíble", recuerda Wessels, quien fue contactado por parientes del venezolano que viven en Alemania para que le fabricara un par de zapatos. El 6 de octubre de 2014, la organización Guinness reconoció a Rodríguez como la persona viva con los pies más grandes del mundo: el derecho mide 40,1 cm y el izquierdo 39,6. Fuente:Globovision